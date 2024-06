Geçtiğimiz günlerde Tire Belediyesi, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Tire Rahvan At Spor Kulübü işbirliğiyle 4. Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenledi. Boynuyoğun Mahallesi Tire Arena'da gerçekleşen yarışlarda 120 at, 9 farklı kategoride mücadele etmişti.

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu ise, etkinlikte yaptığı konuşmada kültürel etkinliklere verdikleri önemi vurgulayarak, gençlerin geleneksel sporlarla tanışmasını hedeflediklerini belirtmişti.

Kültürel ve geleneksel kutlamaların ilki bu değildi. Tire’de Hıdırellez coşkusu, festival havasında kutlanmıştı.

Tire Belediyesi, Derekahve’de düzenlediği Geleneksel Hıdırellez Şenliği ile bölge halkını festival coşkusuna davet etmişti.

Tire halkı bu geleneksel bayrama uzun yıllardır sahip çıkmaktaydı ve bu yılda Tire Belediyesi’nin organize ettiği şenlikle büyük bir coşkuyla kutlanmış oldu. Vatandaşlar, Hıdırellez günü geleneksel ritüellerini gerçekleştirerek dileklerini diledi. Tire Belediyesi tarafından bereket ve bolluk simgesi olarak marul ikram edilen etkinlik festival havasında yaşanmıştı.

Etkinlik; Tire Belediyesi Halk Oyunu Ekibi’nin gösterileri, Tarihi Armoni Bandosu’nun konseri ve Türk Sanat Müziği Korosu’nun Balkan-Rumeli ve Roman ezgileriyle şenlenmişti.

Tire Belediye Başkanı Okuroğlu, “Kadim kültürümüzün renkli ritüellerinden biri olan Hıdırellez’i, bu yıl da coşkuyla kutladık. Tire Belediyesi olarak bu önemli geleneği gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz.” şeklinde konuşarak geleneklere verdikleri kıymeti vurgulamıştı.