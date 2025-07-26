Burhaniye Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında Ayvalık Belediye Tiyatrosu, “Hatırla Ey Peri” adlı oyunuyla Ören Amfitiyatro’da seyirciyle buluştu. Oyun, fuarın üçüncü gününde sahnelendi ve izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Seyirciler duygusal anlar yaşadı

Binin üzerinde sanatseverin izlediği oyunda duygusal anlar yaşandı. Oyuncuların performansı, izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Katılımcılar arasında Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli de yer aldı.

Tamer Midilli’den tiyatro ekibine teşekkür

Oyun sonunda sahneye çıkan Tamer Midilli, oyuncular, yönetmen ve yazarı tek tek tebrik ederek plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti. Midilli, Ayvalık Belediye Tiyatrosu’nun 6. Burhaniye Kitap Fuarı’na sağladığı katkılar için teşekkür etti.

Kültür ve sanat vurgusu yapıldı

Tamer Midilli yaptığı açıklamada, kültür ve sanat etkinliklerinin bölge halkı için önemine dikkat çekerek bu tür organizasyonların artarak devam etmesini diledi. Fuar kapsamında düzenlenen tiyatro gösterileri ve kültürel etkinliklerin, bölgeye değer kattığı ifade edildi.