Tokyo Metropol Valiliği, ülkenin doğum oranlarını artırma hedefi doğrultusunda evlenmek isteyenler için yapay zeka tabanlı bir arkadaşlık ve flört uygulaması geliştirdi.

"Tokyo Enmusubi" ile yeni bir flört deneyimi

Kyodo News'un aktardığına göre, Tokyo Metropol Valiliği, Japonya'daki azalan doğum oranlarına çözüm bulmak amacıyla evlenmek isteyen bireyleri uygun adaylarla buluşturacak yeni bir platform başlattı. "Tokyo Çöpçatanlık" anlamına gelen "Tokyo Enmusubi" adlı uygulama, başkent Tokyo'da yaşayan veya bu şehri ziyaret eden 18 yaş üstü kullanıcılar için tasarlandı.

Kullanıcı şartları neler?

Uygulamanın güvenliğini sağlamak adına, kullanıcıların fotoğraflı kimlik, gelir belgesi ve yasal olarak bekar olduklarını kanıtlayan belgeler sunması gerekecek. Ayrıca, kullanıcıların uygulamaya kayıt sırasında yanıtladıkları sorularla beklentilerine ve tercihlerine uygun partnerlerle eşleşmeleri hedefleniyor.

Yetkililer, ülkede evlenmek isteyen ancak ilişki kurmakta zorlanan pek çok birey bulunduğunu belirterek, uygulamanın "evlenmek isteyenleri ilk adımı atmaya teşvik etme" amacını taşıdığını vurguladı.