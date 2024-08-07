Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) mobilyacılara tahsis edilen 660 dönümlük arazide altyapı çalışmaları başladı. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, çalışmaları yerinde inceleyerek İzmir'in yeni sanayi alanlarına duyduğu ihtiyacı ve Torbalı OSB'nin bu konudaki önemini vurguladı.

Torbalı OSB'de 5 bin yeni istihdam hedefi:

İZTO, EBSO ve TTO ortaklığıyla kurulan Torbalı OSB'de 64 yeni fabrika kurulacak ve 5 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Milletvekili Kaya'nın girişimleriyle hazineye ait bu arazi OSB'ye devredilmişti.

Kaya: "Yatırım ve İstihdam Sağlayana Desteğimiz Tam":

AK Partili Kaya, altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla yatırımcıların bölgeye çekilmesini ve istihdamın artırılmasını hedeflediklerini belirterek, her aşamada desteklerinin süreceğini ifade etti. Kaya ayrıca, otoyol bağlantılarıyla ulaşımın kolaylaştırılması ve yatırım süreçlerinin hızlandırılması için yerel yönetimlerle işbirliği içinde olduklarını, ancak yerel yönetimlerin yeterince duyarlı davranmadığını belirtti.

Torbalı OSB'den 2025'te 104 fabrika hedefi:

Torbalı OSB Başkan Vekili Yaşar Baş, ilk etapta 27 firmaya çalışma ruhsatı verildiğini ve 3 firmanın yapı kullanma izni aldığını, 11 parselin de inşaat aşamasında olduğunu açıkladı. 2025 yılı içerisinde 64 yeni sanayi parselinin yatırımcıların kullanımına sunulması ve toplamda 104 fabrikanın faaliyete geçmesinin beklendiğini belirtti.

TTO Başkanı Olgun: "İzmir'in gözü Torbalı'da":

TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, İzmir'in yeni sanayi alanlarına ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, Torbalı OSB'nin bu ihtiyacı karşılamada önemli bir rol oynayacağını ifade etti. Olgun, İzmir'in Aliağa ve Kemalpaşa gibi ilçelerindeki sanayi bölgelerinin yetersiz kaldığını ve Torbalı'nın bu konuda öne çıktığını belirtti.