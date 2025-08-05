Karikatür atölyesi ayvalık’ta başladı

Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen karikatür atölyesi, Kırlangıç Yaşam Merkezi Oktay Ekinci Karikatürlü Ev’de 8-9-10 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. Ücretsiz olan bu etkinlikte çocuklar, karikatürist Altan Özeskici rehberliğinde temel çizim tekniklerini öğrendi. Atölye, 11.00-16.30 saatleri arasında devam etti ve çocuklara hem eğlenme hem de yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı sundu.

Çocuklar temel çizim tekniklerini öğrendi

Atölyede çocuklar, kendi karikatürlerini çizme imkânı buldu. Etkinlik süresince katılımcılar, sanatsal becerilerini geliştirmek üzere farklı çizim tekniklerini deneyimledi. Katılımcı kayıtları, Oktay Ekinci Karikatürlü Ev’de 12.00-19.00 saatleri arasında yapıldı. Merkez, atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmaya devam etti.

Ayvalık belediyesi sanata destek veriyor

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çocukların sanatsal gelişimine katkı sunan etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Ergin, “Miniklerin hayal gücü ve enerjisi bize ilham veriyor” ifadelerini kullandı. Belediye, kültür ve sanat alanındaki bu tür projelerle çocukların yaratıcılığını teşvik etmeye devam ediyor.