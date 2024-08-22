Torbalı’nın eşsiz Çapak Bardacık İnciri, dünya pazarlarında hak ettiği değeri bulmaya hazırlanıyor. Yıllık sadece 100 ton üretilen bu nadide ürün, Torbalı Ticaret Odası’nın liderliğinde kurulan Ege İncir Üreticileri ve Pazarlama Kooperatifi’nin çalışmalarıyla 500 ton üretim hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Kooperatif, yerel üreticilere fide ve destek teşvikleri sağlayarak, üretimi artırmayı ve taban fiyat belirleyerek üreticileri ekonomik olarak korumayı hedefliyor. Şu anda talep, mevcut üretimin beş katı, bu da üretimin artırılmasını zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda kooperatif, üreticilerin pazarlama sorunlarını çözerek emeklerinin en iyi şekilde değerlendirilmesini amaçlıyor.

Global pazarda büyük adım

Kooperatifin bu başarı hikayesine, Freshbak da önemli bir destekçi olarak katkı sağlıyor. Firma, Çapak Bardacık İnciri’ni dondurarak kurutma (freeze-drying) teknolojisi ile işleyip, Amerika, Kanada, Almanya ve İtalya gibi ülkelere %100 ihraç ediyor. Böylece bu değerli ürünü küresel pazarda hak ettiği güçlü konuma taşıyor.

Alım garantisiyle üreticiye destek

Freshbak CEO’su Kenan Sever, tüm çiftçilere alım garantisi verdiklerini belirterek, “Avrupa Birliği Hibe Fonu'na kapsamlı bir proje ile başvurarak çiftçilerimizi desteklemek istiyoruz. Ayrıca kooperatifimizi KOBİ haline getirmek için çalışmalarda bulunarak, teşviklerden yararlanmasını sağlamayı hedefliyoruz. Şu anda Çapak Bardacık İnciri’nin rekoltesi, talebi karşılamakta yetersiz kalıyor. Bu nedenle, üreticilere incir fidesi ekimi için teşvikler sağlayarak üretimi artırmayı planlıyoruz. Freshbak olarak, üretim ağına aldığımız incirin %100’ünü Torbalı’dan temin etmek istiyoruz” dedi. Teknoloji ve tarımı bir araya getirerek yenilikçi bir rol model olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Tarım ve sanayinin buluşma noktası: Torbalı

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, bu tür çalışmaların tarıma dayalı sanayiye büyük katkı sağladığını belirterek, “Çapak Bardacık İnciri gibi değerli bir ürünü coğrafi işaretli ürünlerimiz arasına katmayı hedefliyoruz. Bu sadece üreticilerimize ekonomik katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Torbalı’nın tarıma dayalı sanayideki gücünü daha da pekiştirecek” dedi. Başkan Olgun, kooperatifin kuruluş aşamasında verdikleri desteği vurgulayarak, bölge ekonomisine uzun vadede büyük faydalar sağlayacak adımlar attıklarını ifade etti. Torbalı’nın tarıma dayalı sanayideki başarısına örnek olarak, coğrafi işaret alarak üretimi artırılan ve Türkiye’de örnek bir uygulama haline gelen Torbalı Kuru Domatesini gösteren Olgun, bu başarıyı Çapak Bardacık İnciri ile de tekrarlamak istediklerini belirtti. Olgun, “Coğrafi işaret başvurularının sonuçlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu sayede Torbalı, tarımsal üretim ve pazarlamada bir marka haline gelecek” diye konuştu.

Emeğin değeri büyük

Ege İncir Üreticileri ve Pazarlama Kooperatifi adına konuşan Mustafa Efe, “Torbalı Ticaret Odası Başkanımız Abdulvahap Olgun’un bizlere verdiği destek olmasaydı bu kooperatifi kurmamız mümkün olmazdı. Kendisine tüm çiftçilerimiz adına minnettarız. Torbalı’daki incir üreticilerinin sesi ve güvencesi olduk. Birlik olarak üreticilerimizin emeğini en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" sözleriyle teşekkürlerini iletti.