İtalya ile Fransa, UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşıyor. Maç, 8 Mayıs'ta saat 17.00'de UEFA.tv üzerinden şifresiz izlenebilecek.
İtalya - Fransa UEFA U17 Kadınlar maçı hangi kanalda, saat kaçta? (08 Mayıs 2025)
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasının kritik maçlarından biri 8 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacak. İtalya ile Fransa karşı karşıya geliyor. Mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
UEFA.tv platformu üzerinden canlı yayınlanacak olan karşılaşma, sporseverler tarafından şifresiz olarak takip edilebilecek. Yayın, internet erişimi olan tüm cihazlardan ücretsiz olarak izlenebilir.
|Maç
|Yayın Kanalı
|Yayın Saati
|Yayın Durumu
|İtalya - Fransa (U17 Kadınlar)
|UEFA.tv
|17:00
|Şifresiz Canlı Yayın
İtalya - Fransa maçı nerede oynanacak?
İtalya - Fransa UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası karşılaşması, Faroe Adaları'nın başkenti Tórshavn'da bulunan Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak.
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Tarih: 8 Mayıs 2025 Perşembe
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Saat: 17:00 (TSİ)
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Stat: Tórsvøllur Stadyumu, Tórshavn
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Yayın: UEFA.tv (şifresiz)