İtalya ile Fransa, UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşıyor. Maç, 8 Mayıs'ta saat 17.00'de UEFA.tv üzerinden şifresiz izlenebilecek.

İtalya - Fransa UEFA U17 Kadınlar maçı hangi kanalda, saat kaçta? (08 Mayıs 2025)

UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasının kritik maçlarından biri 8 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacak. İtalya ile Fransa karşı karşıya geliyor. Mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

UEFA.tv platformu üzerinden canlı yayınlanacak olan karşılaşma, sporseverler tarafından şifresiz olarak takip edilebilecek. Yayın, internet erişimi olan tüm cihazlardan ücretsiz olarak izlenebilir.

Maç Yayın Kanalı Yayın Saati Yayın Durumu
İtalya - Fransa (U17 Kadınlar) UEFA.tv 17:00 Şifresiz Canlı Yayın

İtalya - Fransa maçı nerede oynanacak?

İtalya - Fransa UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası karşılaşması, Faroe Adaları'nın başkenti Tórshavn'da bulunan Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ