Şirket, piyasa beklentilerinin aksine 1.818 milyon TL net dönem zararı açıkladı. Analistler, bu sonucun operasyonel giderlerdeki artış ve net finansman giderlerindeki yükselişten kaynaklandığını belirtiyor.

Piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı

İntegral Yatırım'ın değerlendirmesine göre, piyasanın 667,3 milyon TL düzeyinde net dönem karı beklentisine karşın gelen zarar, yatırımcılar açısından olumsuz bir sürpriz yarattı. Net kar marjı, geçen yılın aynı dönemine göre 5,7 puan düşüşle %-1,0 seviyesine geriledi.

Satışlar arttı ancak karlılık geriledi

2025 yılı ilk çeyreğinde satış gelirleri yıllık bazda %20 artarak 176,7 milyar TL'ye ulaştı. Ancak maliyet artışlarının satış büyümesinin üzerinde seyretmesi, brüt karı ve karlılık oranlarını olumsuz etkiledi. Brüt kar marjı yıllık 4,3 puanlık düşüşle %6,6'ya gerilerken, FAVÖK %34,4 azalışla 10,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı da %5,8'e düştü.

Yolcu sayısı arttı, uzak doğu ön planda

Şirket, yılın ilk çeyreğinde 18,9 milyon yolcu taşıdı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %2,3'lük bir artışı temsil ediyor. Uzak Doğu bölgesi, toplam gelirlerin %28'i ile en yüksek katkıyı sağladı. 472 uçaklık filoya sahip olan THY'nin filo yaş ortalaması 9,9 olarak açıklanırken, yeni nesil uçakların toplam filo içindeki payı %36'ya yükseldi.

Borçluluk arttı, nakit azaldı

Şirketin net borcu, çeyreksel bazda %19,2 artarak 328,8 milyar TL'ye ulaştı. Borcun önemli bir bölümü Euro ve Amerikan Doları cinsinden. Nakit varlıklar ise yıl sonuna göre 8,5 milyar TL azalarak 81,7 milyar TL seviyesine geriledi. Döviz açık pozisyonu 166 milyar TL olarak kaydedildi.

2025 beklentileri: Büyüme sürüyor

THY, 2025 yılı sonunda yolcu sayısını 91 milyonun üzerine çıkarmayı, gelirlerde ise %6-8 arasında artış hedefliyor. EBITDAR marjının ise %22-24 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Filonun yıl sonunda 515-525 uçak seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Operasyonel baskılar devam edebilir

İntegral Yatırım, THY'nin operasyonel giderler ve finansman maliyetlerinden kaynaklı baskı altında kalmaya devam edebileceğini, ancak filo modernizasyonunun yakıt verimliliği ve uzun vadeli kârlılık açısından olumlu katkılar sağlayabileceğini belirtti. Döviz kurlarındaki oynaklık ise şirketin finansalları üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.