Merkez Bankası'nın son faiz artırımı sonrası TL mevduat faizleri rekor seviyelere ulaştı. Bankaların yıllık faiz oranı yüzde 50'nin üzerine çıkarken, bileşik getirilerde yüzde 63'ü aşan kazançlar dikkat çekiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 46 seviyesine yükseltti. Bu adımın ardından bankacılık sektöründe Türk Lirası mevduat ürünlerine olan ilgi yeniden artarken, mevduat faiz oranlarında da rekor seviyeler görülmeye başlandı.

Bankalar, TL mevduat ürünlerinde yıllık yüzde 50'ye varan faiz oranları sunarken, bazı kurumlar "hoş geldin faizi" gibi kampanyalarla bu oranı yüzde 52'ye kadar çıkarıyor. Bu faiz oranları, hem küçük yatırımcılar hem de kurumsal mudiler için mevduatı cazip bir yatırım aracı haline getirdi.

Yatırımcılar yeniden mevduata yöneliyor

Borsada dalgalı seyir, döviz kurundaki yatay hareketlilik ve altın fiyatlarındaki belirsizlik, yatırımcıların rotasını yeniden vadeli mevduata çevirmesine neden oldu. Özellikle kısa ve orta vadede düzenli gelir arayan yatırımcılar, güvenli liman olarak TL mevduat hesaplarını tercih ediyor.

Aylık kazanç hesaplaması

Güncel faiz oranlarıyla, vadeli mevduatın yatırımcılara sunduğu aylık getiriler dikkat çekiyor. Yıllık yüzde 50 brüt faiz oranı üzerinden yapılan hesaplamalara göre:

100.000 TL'lik 1 aylık vadeli yatırımda brüt getiri yaklaşık 3.700 TL seviyesinde.

1.000.000 TL'lik yatırımda ise aynı vadede yaklaşık 37.200 TL brüt faiz kazancı sağlanıyor.

Ancak bu tutarlardan stopaj vergisi düşüldükten sonra net kazanç ortaya çıkıyor. Stopaj oranı genellikle vade süresine göre %5 ila %15 arasında değişiyor.

Bileşik faizle yıllık getiri yüzde 63'ü aşıyor

NTV'de yer alan habere göre, faiz oranlarının sabit kalması halinde, mevduatını her ay vade sonunda faizle birlikte yenileyen bir yatırımcı, yıllık yaklaşık yüzde 63 bileşik getiri elde edebiliyor.

Örneğin, 1 milyon TL'lik birikimini yıl boyunca aynı faiz oranıyla her ay yenileyen bir yatırımcı, yıl sonunda brüt olarak 1.632.000 TL'ye ulaşabiliyor. Bu tutardan stopaj düşüldüğünde net kazanç hesaplanıyor.

Mevduatta bileşik faiz kazancı için dikkat edilmesi gerekenler

Yatırımcıların bileşik faiz avantajından tam anlamıyla faydalanabilmeleri için bazı kriterleri gözetmeleri gerekiyor:

Bileşik Faiz Uygulayan Ürün Seçimi: Aylık ya da 3 aylık vadeli ve faiz yenilemeli mevduat ürünleri tercih edilmeli. Vadeden Önce Bozdurmaktan Kaçınma: Vade süresi tamamlanmadan yapılan çekimler faiz kazancını azaltır. Faiz Yenileme Talimatı Verilmesi: Banka uygulamaları üzerinden faiz + anapara ile otomatik yenileme seçeneği aktif edilmeli. Stopaj Vergisini Hesaba Katma: Getiriler brüt açıklanır, net kazanç stopaj sonrası netleşir. Basit Faiz ile Bileşik Faiz Arasında Karşılaştırma: Uzun vadede bileşik faiz daha avantajlıdır, ancak kısa vadede fark minimal olabilir.

Finans uzmanları, faizlerin yüksek seyretmeye devam etmesi halinde TL mevduatın 2025 yılı boyunca yatırımcılar için en istikrarlı getiri araçlarından biri olmaya devam edeceğini belirtiyor.