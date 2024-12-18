İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Tottenham Hotspur, ev sahibi olarak Manchester United'ı konuk ediyor. Bu kritik mücadele, 19 Aralık 2024 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Tottenham Hotspur, maçı kazanarak yarı finale yükselmek için sahada olacak. Deplasmanda mücadele edecek olan Manchester United ise aynı hedefle mücadele verecek.

Tottenham Hotspur - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 19 Aralık 2024 Perşembe

Saat: 23.00

Stadyum: Tottenham Hotspur Stadium

Hakem: J. Brooks

Yan Hakemler: S. Bennett, D. Robathan

Kanallar: EXXEN, TV 8.5