TFF, Trendyol 1. Lig’in 36. haftasında tüm maçların 27 Nisan Pazar günü saat 16.00’da oynanacağını açıkladı.
TFF, Trendyol 1. Lig 36. hafta programını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig’in 36. haftasına ilişkin maç programını duyurdu. TFF'nin açıklamasına göre, ligde son 3 haftada birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatte oynanacak.
Bu uygulama kapsamında, 36. hafta karşılaşmalarının tamamı 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 16.00’da başlayacak.
Trendyol 1. Lig 36. hafta Maç programı
|Ev Sahibi Takım
|Deplasman Takımı
|Kocaelispor
|Boluspor
|Yeni Malatyaspor
|Iğdır FK
|Adanaspor
|Gençlerbirliği
|Bandırmaspor
|Esenler Erokspor
|İstanbulspor
|Pendikspor
|Fatih Karagümrük
|Ankara Keçiörengücü
|Sakaryaspor
|Erzurumspor FK
|Şanlıurfaspor
|Manisa FK
|Ümraniyespor
|Amed Sportif Faaliyetler
|Ankaragücü
|Çorum FK
Tüm karşılaşmalar 27 Nisan Pazar günü saat 16.00’da oynanacak.
TFF’den açıklama
Federasyon tarafından yapılan açıklamada, "Daha önceki sezonlarda olduğu gibi, ligin son 3 haftasında lig sıralamasını etkileyen maçların aynı gün ve saatte oynatılması yönünde karar alınmıştır" ifadelerine yer verildi.