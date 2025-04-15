TFF, Trendyol 1. Lig’in 36. haftasında tüm maçların 27 Nisan Pazar günü saat 16.00’da oynanacağını açıkladı.

TFF, Trendyol 1. Lig 36. hafta programını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig’in 36. haftasına ilişkin maç programını duyurdu. TFF'nin açıklamasına göre, ligde son 3 haftada birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatte oynanacak.

Bu uygulama kapsamında, 36. hafta karşılaşmalarının tamamı 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 16.00’da başlayacak.

Trendyol 1. Lig 36. hafta Maç programı

Ev Sahibi Takım Deplasman Takımı Kocaelispor Boluspor Yeni Malatyaspor Iğdır FK Adanaspor Gençlerbirliği Bandırmaspor Esenler Erokspor İstanbulspor Pendikspor Fatih Karagümrük Ankara Keçiörengücü Sakaryaspor Erzurumspor FK Şanlıurfaspor Manisa FK Ümraniyespor Amed Sportif Faaliyetler Ankaragücü Çorum FK

Tüm karşılaşmalar 27 Nisan Pazar günü saat 16.00’da oynanacak.

TFF’den açıklama

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, "Daha önceki sezonlarda olduğu gibi, ligin son 3 haftasında lig sıralamasını etkileyen maçların aynı gün ve saatte oynatılması yönünde karar alınmıştır" ifadelerine yer verildi.