ISF’nin 2025 faaliyet programı kapsamında Sırbistan’ın Zlatibor kentinde düzenlenen U15 Gymnasiade turnuvasında Türkiye’yi temsil eden Buca Şehit Hüseyin Şimşek Ortaokulu öğrencisi Yunus Emre Özden, 41 kilogram Taekwondo kategorisinde Dünya ikincisi oldu.

Genç sporcudan uluslararası başarı

04 - 14 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) organizasyonunda, 41 kilogram Taekwondo kategorisinde mücadele eden Yunus Emre Özden, zorlu müsabakalar sonucunda Dünya ikinciliğine ulaştı.

Balkan ve Türkiye Şampiyonluğu da bulunuyor

Başarılı sporcu, geçmiş yıllarda 41 kg'da İzmir ikinciliği ve 37 kg'da Türkiye ile Balkan şampiyonluğu elde etmişti. Bu başarılarıyla spor dünyasında dikkatleri üzerine çeken Özden, Sırbistan’daki başarısıyla bu çıkışını uluslararası alanda da sürdürdü.

Genç sporcunun bu başarısı, hem ailesi hem de eğitim aldığı okul ve kenti olan İzmir için büyük bir gurur kaynağı oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü'nden tebrik

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Yunus Emre Özden’i yayımladığı mesajla tebrik etti.

“Öğrencilerimizin azmi ve disiplinli çalışmaları bizleri gururlandırıyor. Başarılarının devamını diliyor; başta ailesi ve öğretmeni olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.” ifadelerini kullandı.