Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, hızlı teslimat hizmeti sunan Trendyol GO'nun çoğunluk hisselerinin Uber Technologies Inc.'e devri konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Devir işlemi, gerekli yasal onayların ardından resmen tamamlanacak.

Trendyol GO'nun, anlaşmanın tamamlanmasının ardından da hizmet vermeye devam edeceği belirtildi. Uber ise bu süreçte, küresel teslimat markası Uber Eats'in gelişmiş özelliklerini Türk kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.

Sektör kaynaklarına göre Uber, Trendyol GO'nun yüzde 85 hissesini yaklaşık 700 milyon dolar karşılığında satın aldı.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin'den açıklama

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, anlaşmayla ilgili şunları söyledi:

"Global e-ticaret arenasında yer alan bir oyuncu olarak müşterimize kusursuz bir e-ticaret deneyimi sunmak, esnaf ve üreticilerimizin işlerini büyütmesine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Trendyol GO'nun yeni yapısıyla daha da güçlenerek yoluna devam edeceğine yürekten inanıyoruz."

Çetin ayrıca, bu anlaşmanın Türk teknoloji ve e-ticaret sektörleri ile ekonomisinin gücünü gösterdiğini vurguladı:

"Ülkemize yatırım yapmaya devam ederken, gelecekte oluşabilecek farklı büyüme fırsatlarını da değerlendireceğiz."

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi'den değerlendirme

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi ise anlaşmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Uber ve Trendyol GO'nun birleşmesiyle, tüketiciler, kuryeler, küçük işletmeler, restoran ve marketler için Türkiye'de teslimat sektörünü ileri taşımayı hedefliyoruz. Bu iş birliği, Türkiye'ye duyduğumuz uzun vadeli bağlılığın bir göstergesidir."

Rakamlarla Trendyol GO

Trendyol GO platformu, Türkiye genelinde:

19 bin kurye,

90 binin üzerinde market ve restoran ile hizmet veriyor. Anlaşma sonrası bu yapının daha da büyütülmesi bekleniyor.

Devir sonrası ne olacak?

Trendyol GO hizmet vermeye devam edecek.

Uber Eats özellikleri Türkiye'deki uygulamaya entegre edilecek.

Kurye ve işletmeler için yeni gelir modelleri oluşturulacak.

Türkiye pazarında Uber'in teslimat ağı genişleyecek.