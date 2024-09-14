Trendyol Süper Lig'de milli maç arasının ardından 5. hafta heyecanı, bugün oynanacak 4 maçla başlıyor. Haftanın en dikkat çekici mücadelelerinden biri Trabzonspor ve Beşiktaş arasında oynanacak. Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına giderken, Galatasaray ise Çaykur Rizespor'u evinde ağırlayacak.
Süper Lig'de 5. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
Bugün (14 Eylül Cumartesi):
- 17.00 Sivasspor - Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu
- 17.00 Samsunspor - Konyaspor: Oğuzhan Çakır
- 20.00 Bodrum FK - RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük
- 20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
15 Eylül Pazar:
- 17.00 Kayserispor - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
- 17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
- 20.00 Alanyaspor - Hatayspor: Ozan Ergün
- 20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
16 Eylül Pazartesi:
- 20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol
Bu hafta futbolseverleri birbirinden heyecanlı karşılaşmalar bekliyor.
Editör: Engin Keskin