Trendyol Süper Lig'de milli maç arasının ardından 5. hafta heyecanı, bugün oynanacak 4 maçla başlıyor. Haftanın en dikkat çekici mücadelelerinden biri Trabzonspor ve Beşiktaş arasında oynanacak. Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına giderken, Galatasaray ise Çaykur Rizespor'u evinde ağırlayacak.

Süper Lig'de 5. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

Bugün (14 Eylül Cumartesi):

17.00 Sivasspor - Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu

17.00 Samsunspor - Konyaspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Bodrum FK - RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

15 Eylül Pazar:

17.00 Kayserispor - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

20.00 Alanyaspor - Hatayspor: Ozan Ergün

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol

Bu hafta futbolseverleri birbirinden heyecanlı karşılaşmalar bekliyor.