Bornova Belediyesi, kültürel ve sanatsal faaliyetlere verdiği destekle sanatseverlerin ilgisini artırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, 2011 yılında kurulan Bursa Güzel Sanatlar Derneği'nin karma resim sergisi, 15 Eylül 2024 tarihine kadar Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin açıklamaları

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sanatın toplumsal gelişim açısından önemine dikkat çekti. Eşki, “Sanat bir toplumun ilerlemesindeki en önemli yapı taşlarından biridir. Bornova Belediyesi olarak sanatı her zaman destekliyoruz ve bu tür etkinliklerle sanatçılarımıza ve sanatseverlere alan açmaya devam ediyoruz. Sanat sadece bireylerin değil, toplumların da gelişmesine katkı sağlar” dedi.

Bursa Güzel Sanatlar Derneği’nin sanata katkıları

2011 yılında kurulan Bursa Güzel Sanatlar Derneği, sanatı yaygınlaştırmak ve sanatçılara fırsatlar sunmak amacıyla birçok etkinlik düzenliyor. Dernek, yurt içi ve yurt dışı sergilerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de aktif olarak katkıda bulunuyor. Canlı sanat performansları, resim uygulamaları ve sanatçılarla söyleşiler gibi etkinliklerle sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Serginin detayları

Tarih ve Yer: 15 Eylül 2024’e kadar, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi

Sergi İçeriği: Bursa Güzel Sanatlar Derneği üyelerinin eserlerinden oluşan karma resim sergisi, sanatseverler için çeşitli temalar ve tekniklerle zengin bir görsel şölen sunuyor.