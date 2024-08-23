TRT, dijital platformu Tabii'nin yeni yayın döneminde ücretli abonelik sistemine geçtiğini resmen duyurdu. Futbolseverlerin ve dizi/film tutkunlarının merakla beklediği bu gelişme, özellikle UEFA maçlarını takip edenler için önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

Premium üyelikle hangi içerikler sunulacak?

Tabii Premium üyeliği alan kullanıcılar, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçlarını canlı olarak izleyebilecekler. Ayrıca platform, 30’dan fazla orijinal yapım, lisanslı filmler, belgeseller, çocuk içerikleri ve TRT arşivinden geniş bir yelpaze sunacak.

Türk takımlarının maçları ücretsiz

Tabii platformu, Türk takımlarının UEFA maçlarını TRT 1, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve TRT Radyo 1 kanallarında ücretsiz olarak yayınlamaya devam edecek. Ancak yabancı takımların maçlarını izlemek isteyen futbolseverler, Tabii'nin premium paketine abone olmak zorunda kalacak.

Tabii premium abonelik ücreti belli oldu

TRT Tabii'nin premium abonelik ücreti aylık 99 TL olarak belirlendi. 21 Ağustos Çarşamba gününden itibaren kullanıma açılan bu paket, reklamsız içerik izleme imkanı da sunuyor.