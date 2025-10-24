ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya yakında kara operasyonu yapacaklarını duyurdu. Trump, İsrail’in Batı Şeria’daki adımlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Trump’tan Venezuela açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, Venezuela’ya yönelik planlanan operasyonlar hakkında bilgi verdi. Trump, yakında Venezuela’ya kara operasyonu yapacaklarını duyurdu ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede Karayipler’deki kartellere karşı eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

Uçak gönderildi iddiası yalanlandı

Financial Times’ın ABD Denizcilik Enstitüsü’ne dayandırdığı haberine göre, ABD savaş gemilerinin yüzde 8’i Karayipler’de bulunuyor. Ancak Trump, ABD’nin Venezuela açıklarına B-1 bombardıman uçakları gönderdiği iddiasını yalanladı. Beyaz Saray’da yapılan açıklamada Trump, “Bu doğru değil. Hayır, yanlış.” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Batı Şeria politikası

ABD Başkanı, İsrail’in Batı Şeria’yla ilgili herhangi bir adım atmayacağını da vurguladı. Trump, bölgedeki mevcut durumun korunacağını belirtti.