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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye ve Irak’taki operasyonel bölgelerde gerçekleştirdiği başarılı müdahalelerle terör tehdidini azaltmaya devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesindeki ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki son operasyonlarda toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı bölgesindeki operasyon

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde, TSK tarafından belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında yüksek hassasiyetle gerçekleştirilen bu müdahaleyle teröristlerin faaliyetleri engellendi.

Pençe-Kilit operasyonu 

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'nın terörle mücadeledeki kararlılığı

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesi operasyonlarla terörle mücadelesini sürdürüyor ve teröristlerin sızma girişimlerine geçit vermiyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ