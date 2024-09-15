Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün üç yeğeni, bir eğlence mekanında yaşanan darp olayı nedeniyle tutuklandı. Olayın, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait makam aracında yaşandığı ortaya çıktı.

Darp olayının ayrıntıları

12 Eylül gecesi saat 03.00 civarında Mardin’in Artuklu ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana gelen olayda, Hüseyin Türk, Hakim Lokman Türk ve Hüseyin Reber Türk isimli şüpheliler, S.Ö. isimli kişiyi araca bindirerek darp etti. Darp edilen S.Ö., ağır yaralı olarak yol kenarına bırakıldı. S.Ö. olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldı ve saldırganlardan şikayetçi oldu.

3 şüpheli tutuklandı

Darp olayının yaşandığı aracın Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne ait makam aracı olduğu tespit edildi. Şikayet üzerine harekete geçen emniyet güçleri, alkollü olduğu belirlenen şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan adli işlemlerin ardından, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.