Tayvan merkezli çip devi TSMC, yapay zeka teknolojilerinin artan üretim taleplerine yetişebilmek için önemli bir yatırım kararı aldı. Şirket, dünya çapında 24 yeni tesis kurarak üretim kapasitesini katlamayı hedefliyor. Tesislerin açılacağı pazarlar arasında Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Japonya ve Çin gibi kritik bölgeler bulunuyor.

Dünyanın en büyük çip üreticisi olan Tayvan merkezli TSMC, yapay zeka rüzgarına kapılarak global üretim ağını hızla genişletme kararı aldı. Şirket, farklı kıtalarda kuracağı toplam 24 yeni tesis ile üretim kapasitesini ciddi şekilde artırmayı planlıyor.

2025’te 9 yeni tesis faaliyete geçiyor

TSMC, 2025 yılı içerisinde sekiz çip üretim fabrikası ve bir ileri paketleme tesisi açmayı planlıyor. Bu yeni tesislerin açılması, şirketin üretim kapasitesini büyük oranda arttıracak. Ancak, TSMC’nin büyüme planlarının önünde önemli bir engel bulunuyor: Kalifiye iş gücü.

Kalifiye iş gücü sorunu

TSMC'nin büyüme planları, özellikle yüksek iş gücü maliyetleriyle karşı karşıya olan ABD gibi ülkelerde önemli bir zorlukla karşılaşabilir. Bununla birlikte, şirketin çalışan sayısı da hızla artıyor. 2019’da 51 bin olan çalışan sayısı, 2024 yılı sonu itibarıyla 83 bin 825’e çıkarken, 2025 yılı sonuna kadar bu sayının 90 bine ulaşması bekleniyor. Ayrıca, 2026 yılı itibarıyla çalışan sayısının 100 bini geçmesi öngörülüyor.

Küresel üretim ağı büyüyecek

Yeni tesislerin kurulacağı bölgeler, TSMC'nin küresel üretim ağını büyük ölçüde genişletecek. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Japonya ve Çin gibi kritik pazarlarda yer alacak bu tesisler, şirketin yapay zeka üretim taleplerini karşılayabilmesi için kritik öneme sahip olacak.