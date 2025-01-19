Suudi Arabistan'da düzenlenen prestijli Joy Awards ödül törenine katılan Tuba Büyüküstün, sadece şıklığıyla değil, Arapça konuşmasıyla da dikkatleri üzerine çekti. Türk ünlülerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, Büyüküstün’ün yaptığı konuşma büyük alkış aldı.

Törenin açılışında Arapça olarak "Riyad’da ne güzel bir akşam" diyen Tuba Büyüküstün, katılımcılara sıcak bir karşılama yaptı. Bu sürpriz konuşma, hem ödül törenine katılanlar hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Tuba Büyüküstün, konuşmasıyla gecenin en beğenilen isimlerinden oldu

Konuşmasında, “Joy Awards töreninde burada olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum! Gerçekten çok iyi oyuncularla çalıştım ve şanslıydım. Harika bir oyuncu, sizi koltuğunuzun ucunda tutma yeteneğine sahip olmalıdır. Bazı oyuncular ise sizi tamamen kelimesiz bırakabilir. O, ham bir karakteri alıp onu canlı ve benzersiz bir performansa dönüştürür,” ifadelerini kullanan Büyüküstün, gecenin en beğenilen isimlerinden biri oldu.

Gecenin tıldızı Tuba Büyüküstün

Tuba Büyüküstün, zarif duruşu, şıklığı ve etkileyici konuşmasıyla gecenin yıldızı oldu. Güzelliği ve nezaketiyle göz kamaştıran ünlü oyuncuya, "Yüzü, güzelliği ve nezaketi nefes kesici!" şeklinde yorumlar yapıldı. Bu etkileyici an, Joy Awards’a damgasını vurdu.