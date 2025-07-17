İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, eski başkan Celil Anık’a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Özkan, "Burası 2915 esnafın odası. Size bu oda hangi dedenizden miras kaldı?" diyerek, oda başkanlığının şahsi değil, esnafın iradesiyle şekillenen bir makam olduğunu vurguladı.



"O koltuk babadan oğula geçmez"

Başkan Özkan, Celil Anık’ın oğlunun “Erkan Özkan Celil Başkan'ın koltuğunda oturuyor” sözlerine tepki göstererek, “Evladı bile ‘babam’ demiyor, ‘başkan’ diyor. Bu koltuk kimsenin babasından miras değil. Esnafın iradesiyle var olur, onun kararıyla yön bulur.” dedi.

“Derebeylik değil, yasalarla yönetilen bir kurum”

Geçmişte görev yapan başkanlara da saygıyla yaklaşan Özkan, “Bu oda rahmetli Seygi Özgizler’e, Sedat Öner’e de hizmet etti. Onların evlatları, torunları da var. Ama hiçbiri çıkıp ‘Bu oda bizim babamızın’ demedi. Çünkü bu makam kimsenin malı değil.” ifadelerini kullandı.

“Yasaların çizdiği yolda yürürüm”

Oda başkanlığını bir yetki makamı olarak tanımlayan Özkan, “Ne yapacağımız da, ne yapamayacağımız da yasalarla bellidir. Kimsenin gölgesinde yürümem, yürütmem.” diye konuştu.

“O koltuk bana öyle nasip olacaksa, hiç olmasın”

Eski başkan Celil Anık’ın yeniden adaylık çalışması yürüttüğünü öne süren Özkan, “Eğer o koltuğa onun desteğiyle oturacaksam, nasip olmasın. Uzaktan kumandalı bir başkan değilim, olmayacağım da. Esnafımla birlikte yürürüm.” sözleriyle sert çıktı.

25 yıllık yol arkadaşına sitem

Özkan, eski başkanla geçmişte uzun yıllar birlikte çalıştığını belirterek, “25 yıl aynı yönetimdeydik. Ancak iktidar söz konusu olunca insanların değiştiğini görmek beni üzdü. Çok yanılmışım.” dedi.

“İçinden çıkılacak ne var?”

Özkan, Celil Anık’ın bir toplantıdaki “Beraat ettim, inşallah bu işin içinden çıkarız” sözlerini hatırlatarak, “Ortada çıkılması gereken bir şey varsa, o da koltuk sevdasıdır. Esnafın menfaati değil.” şeklinde konuştu.

Yargı sürecini tarih tarih anlattı

Başkan Özkan, Anık’ın yargı sürecine ilişkin net bilgiler paylaşarak şu kronolojiyi aktardı:

4 Temmuz 2024: Üst mahkeme kararı verildi

11 Ekim 2024: Oda birliği görevin boşaldığını bildirdi

17 Ekim 2024: Anık’ın istifa dilekçesi yönetime ulaştı

Özkan, “Gerçekler belgelerle ortada. Aday olup olmayacağı onun kararıdır. Ama esnaf neyin ne olduğunu biliyor.” dedi.

“Adam gibi adamım, kimseyle karıştırılmam”

Konuşmasının sonunda kişisel duruşuna da vurgu yapan Özkan, “Ben kimseye yanlış yapmadım. Esnafımın algılarla yönlendirilmesine izin vermem. Erkan Özkan, adam gibi adamdır.” ifadelerini kullandı.

“Hem alaylısıyım hem mekteplisi”

Eğitim ve mesleki geçmişine de değinen Başkan Özkan, “Ben işletme mezunuyum. Eşim gıda mühendisi, çocuklarım mimar ve mühendis. Bu işi hem sahada öğrendim hem okulda. Kimsenin aklına ihtiyacım yok.” diye konuştu.