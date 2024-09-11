Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş arayan vatandaşların çalışma hayatında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriyi kazanmalarını sağlayacak İşgücü Uyum Programı'na (İUP) 358 bin 937 kişinin başvurduğunu duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstihdam dostu politikalarla çalışma hayatımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. 29 Ağustos'ta tanıtımını gerçekleştirdiğimiz İUP sayesinde iş arayan vatandaşlarımızın çalışma hayatında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriyi kazanmalarını sağlayacağız. İUP kapsamında yapılan başvuru sayısı 358 bin 937 kişiye ulaştı. Başvuruların yüzde 74,7'si (268 bin) kadınlar tarafından gerçekleştirildi" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Temmuz 2024 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçlarına göre temmuz ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla yüzde 8,8 seviyesine geriledi.

DİSK-AR’ın raporuna göre ise temmuz ayında geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 26,5, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 10,7 milyon olarak hesaplandı. Türkiye, OECD ülkeleri içinde en yüksek işsizliğe sahip dördüncü ülke oldu.

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