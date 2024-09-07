Kahramanmaraş'tan Samsun'a çocuklarını Aziz Atik Fen Lisesi'ne kaydettirmek için gelen Mustafa Ak, eşi Emine Ak ve 4 çocuğu serinlemek amacıyla Atakum ilçesi Türk-İş mevkiinde denize girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren aileyi fark eden çevredeki vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ve sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Çocuklardan 3'ü çevredeki vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılırken, baba Mustafa Ak, anne Emine Ak ve çocukları Alper Ak cankurtaranlar tarafından bilinci kapalı halde sudan çıkarıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren aile üyeleri, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile kentteki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.