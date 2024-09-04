Turgutlu Belediyesi'nin Eylül Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Turgutlu Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda Turgutlu’nun geleceğini ilgilendiren önemli maddeler ele alınırken, Başkan Akın yaptığı açılış konuşmasında Atatürk’ün izinden yürüyen bir nesil için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Atatürk’ün izinde kararlılık vurgusu

Toplantı, Başkan Çetin Akın’ın açılış konuşmasıyla başladı. Akın, konuşmasında Turgutlu ve Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirterek, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen nesiller için tüm gücümüzle çalışacak; kurtuluş meşalesini, gururla ve onurla taşımaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümüne değinen Başkan Akın, tüm darbelerin ve darbe girişimlerinin karşısında olduğunu vurguladı.

Yeni meclis üyesi görevine başladı

Geçtiğimiz günlerde istifa eden meclis üyesi Hidayet Sayın’ın yerine göreve başlayan Cemal Aydın, Başkan Çetin Akın tarafından rozet takılarak yeni görevine resmen başladı. Başkan Akın, Aydın’a başarılar dileyerek, belediye meclisinde kendisinden beklentilerini dile getirdi.

SMA Tip-2 hastalığıyla mücadele eden Feyyaz Alperen Cantekin için düzenlenen yardım gecesine katkılarından dolayı Başkan Çetin Akın’a ve diğer bazı meclis üyelerine Turgutlu Kadınlar Kulübü Yardımlaşma Derneği Başkanı Alev Güzel tarafından teşekkür plaketi verildi.

Karara bağlanan maddeler

Toplantıda ele alınan 13 madde, oy birliği ya da oy çokluğuyla karara bağlandı. İşte öne çıkan bazı kararlar:

2025-2029 Stratejik Plan: Turgutlu Belediyesi’nin 2025-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Planı, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek oy birliğiyle kabul edildi.

İmar Komisyonu ve Kent Ekonomisi Komisyonu Üyelikleri: Hidayet Sayın’ın istifası sonrası boşalan komisyon üyelikleri için İmar Komisyonuna Kerim Armağancı, Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Komisyonuna ise Hidayet Sayın oy birliğiyle seçildi.

Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazların Satışı: Belediyeye ait atıl durumdaki bazı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında açık arttırma ile satılması kararlaştırıldı. Bu satıştan elde edilecek gelirlerin belediye hizmetlerinde kullanılması hedefleniyor.

Başkan Akın’ın mesajı

Toplantının sonunda dilek ve temenniler bölümünde söz alan Başkan Çetin Akın, Turgutlu’nun geleceği için atılan her adımın dikkatle değerlendirildiğini belirtti. Meclis toplantısında alınan kararların şehrin kalkınmasına katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.