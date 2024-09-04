Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, H.D. adlı şahsın uyuşturucu üretimi suçundan ötürü 4 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Cezaevine gönderildi

Jandarma ekipleri, H.D.'nin izini sürerek, şahsın merkeze bağlı Salar beldesinde saklandığını tespit etti. Yapılan operasyon sonucunda, H.D. beldede gözaltına alındı. Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan H.D., cezaevine gönderildi.