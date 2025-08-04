Temizlik kampanyaları doğa için seferberlik başlattı

Ayvalık Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşların katılımıyla geniş kapsamlı temizlik kampanyaları başlattı. Kampanyalar; ormanlar, sahiller, deniz ve cadde-sokakları kapsadı.

Yaz sezonuyla birlikte nüfusun artması, gelişigüzel çevreye atılan atıkların çoğalmasına neden oldu. Bu durum, Ayvalık Belediyesi’ni harekete geçirdi. Temizlik ekipleri gece gündüz demeden yoğun çaba sarf etti. Cunda Adası’nda denizden çıkarılan çöpler, bir “utanç tablosu” olarak sahilde sergilendi.

Deniz altı ve sahiller gönüllülerle temizlendi

Ayvalıklı dalgıçlar, Cunda sahilinde denizin altını taradı. Araç lastiklerinden cam şişelere kadar birçok atık denizden çıkarıldı. “Hep birlikte bir utanca daldık” diyerek farkındalık yarattılar. Cennet Tepesi, Sarımsaklı-Badavut sahilleri de kapsamlı temizlik kampanyalarıyla çöplerden arındırıldı.

Temizlik kampanyalarına TEMA Ayvalık, TURMEPA, Setur Marina Ayvalık ve çok sayıda çevre gönüllüsü destek verdi. Özellikle Badavut sahillerinde sabah saatlerinde başlayan temizlik çalışmaları, doğaya verilen önemin göstergesi oldu.

Başkan Mesut Ergin temizlik kampanyasına katıldı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, temizlik çalışmalarına bizzat katılarak örnek bir davranış sergiledi. Cennet Tepesi’nde gönüllülerle birlikte çöpleri toplayan Başkan Ergin, çevre bilincinin küçük yaşlarda başlaması gerektiğini vurguladı.

Ergin, “Doğayı kirleten bizsek, temizlemek de bizim sorumluluğumuz. Temiz bir geleceğe katkısı olmayanların, kirli bir gelecekten şikâyet etmeye hakkı olmaz.” diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Başkan Ergin ayrıca, temizlik çalışmalarında 7 yaşındaki Korkut’un özverili katılımına özel olarak teşekkür etti. Küçük bir çocuğun bu bilinci göstermesinin herkese örnek olması gerektiğini ifade etti.

Badavut sahillerinde kurumlar el ele verdi

Badavut sahilinde yapılan temizlik çalışmaları, jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, gönüllüler ve belediye personelinin iş birliğiyle gerçekleşti. Sahillerde biriken atıklar toplandı, çevre yeniden nefes aldı.

Belediye, çevre bilinci oluşturmaya yönelik bu tür etkinlikleri sürdüreceğini duyurdu. Temizlik kampanyaları, hem yerel yönetimin hem de halkın çevreye duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Katılımcılara teşekkür mesajı iletildi

Başkan Ergin, “Doğayı kirletenin ayak izi değil, ayıbı kalmıştı. Hep birlikte yürümeye devam edeceğiz” sözleriyle, kampanyalara destek veren tüm kurum ve gönüllülere teşekkür etti.

Ayvalık, doğal güzelliklerini koruma adına attığı bu adımlarla çevreye sahip çıkmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu bir kez daha hatırlattı.