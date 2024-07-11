Dijital servislerin kullanımı arttıkça, bu platformları kesintisiz çalıştırmak daha da önemli hale geldi. Dijital ürün ve hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için çalışan DevOps ekiplerinin iş yükü ve sorumlulukları da artış gösterdi. "DevOps'un Durumu 2024" raporuna göre, bu alanda çalışan mühendislerin en önemli önceliği üretkenliği artırmak oldu.

Parny Platformu: Yenni dönem başlıyor

Türk girişimciler, IT on-call (nöbet) ve olay yönetiminde devrim niteliğinde bir çözüm sunan yapay zeka destekli Parny platformunu tanıttı. Parny, DevOps ekiplerinin üretkenliğini iyileştirmek ve teknoloji ekiplerinin problem yönetimi süreçlerini kusursuzlaştırmak için tasarlandı. Parny Kurucu Ortağı Berkay Özuygur, "Modern yazılım mühendislerinin, sistemlerde meydana gelen olaylarla doğru zamanda ilgilenmesi gerekiyor. Parny, IT nöbet ve olay yönetimini sosyal özellikler ve yapay zeka destekli analizle iyileştiriyor," dedi.

Yapay zeka destekli çözümler

Özuygur, geliştirdikleri platformun interaktif bir nöbet yönetimi ve uyarı sistemi sunduğunu belirtti. IT ekipleri, olay ve uyarıları sosyal medya benzeri bir zaman çizelgesiyle takip edebiliyor. Akıllı nöbet çizelgesi, olay ve uyarıların doğru kişiye ulaşmasını sağlıyor, böylece iş yükü adil bir şekilde dağıtılıyor ve profesyonellerin iş-yaşam dengesi korunuyor. Ayrıca, sistem olayları ve uyarılar detaylı analitiklerle takip edilebiliyor ve yapay zeka aracılığıyla ekiplerin sorunları nasıl çözebileceği konusunda yönlendirme sağlanıyor.

Parny'nin başarıları

Parny, Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi'nin 2024 hızlandırma programı KWORKS'24'e seçildi ve ProductHunt platformunda günün ürünü seçilerek büyük başarı elde etti. Özuygur, "Parny, kısa sürede 30 kurumsal müşteri tarafından benimsendi ve 300’den fazla profesyonel tarafından aktif olarak kullanılmaya başlandı. Hedefimiz, Parny'nin ticarileşme sürecini hızlandırıp daha çok ekibin hayatını kolaylaştırmak," dedi.