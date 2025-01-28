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Bugün 60 mağazaya ulaşan Yargıcı, geniş ürün yelpazesiyle giyimden ev dekorasyonuna uzanan bir marka olarak dikkat çekiyor.

2011: Kuveytli GIH, Yargıcı’nın %55 hissesini satın aldı. O dönemde marka, 23 mağazasıyla hizmet veriyordu.

1978: Emir Yargıcı tarafından İstanbul Osmanbey'de kuruldu.

Kerim Ülker’in Dünya Gazetesi’nde yer alan haberine göre, Tims&B, Kuveytli fonla yürütülen görüşmeleri sonuçlandırmak üzere. Anlaşma sağlanırsa, Yargıcı ’nın yeni patronu Tims&B olacak.

1978 yılında kurulan ve 2011’de yüzde 55 hissesi Kuveyt merkezli Global Investment House’a (GIH) satılan Yargıcı , yeniden Türk girişimcilerin radarında. Muhteşem Yüzyıl , Suskunlar ve Kavak Yelleri gibi Türk televizyon tarihine damga vurmuş yapımlarla tanınan Tims&B , ünlü markayı satın almak için görüşmelere başladı.

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