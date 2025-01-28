1978 yılında kurulan ve 2011’de yüzde 55 hissesi Kuveyt merkezli Global Investment House’a (GIH) satılan Yargıcı, yeniden Türk girişimcilerin radarında. Muhteşem Yüzyıl, Suskunlar ve Kavak Yelleri gibi Türk televizyon tarihine damga vurmuş yapımlarla tanınan Tims&B, ünlü markayı satın almak için görüşmelere başladı.
Kerim Ülker’in Dünya Gazetesi’nde yer alan haberine göre, Tims&B, Kuveytli fonla yürütülen görüşmeleri sonuçlandırmak üzere. Anlaşma sağlanırsa, Yargıcı’nın yeni patronu Tims&B olacak.
Yargıcı’nın yarım asırlık serüveni
1978: Emir Yargıcı tarafından İstanbul Osmanbey'de kuruldu.
1988: Kadın giyim sektörüne adım attı.
2011: Kuveytli GIH, Yargıcı’nın %55 hissesini satın aldı. O dönemde marka, 23 mağazasıyla hizmet veriyordu.
2015: Yargıcı, ev dekorasyonu alanında Homeworks mağazalarını açarak ürün yelpazesini genişletti.
2021: Kuveytli hissedarlar, markayı satışa çıkardı.
Bugün 60 mağazaya ulaşan Yargıcı, geniş ürün yelpazesiyle giyimden ev dekorasyonuna uzanan bir marka olarak dikkat çekiyor.