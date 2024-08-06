Türk öğrencilerin yurt dışında yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilme süreçleriyle ilgili önemli bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik, bekleme süresinden doğum izni düzenlemelerine kadar çeşitli konularda değişiklikler getirdi.

Bekleme süresi uzatıldı

Türk öğrencilere yurt dışında yüksek lisans veya doktora kabulü almak için verilen bekleme süresi, 1416 Sayılı Kanun kapsamında 12 aydan 18 aya çıkarıldı. Bu değişiklik, öğrencilerin kabul süreçlerinde daha fazla esneklik sağlayacak.

Yüksek lisans ve doktora imkanları

Yüksek lisans öğrenimini 6 aydan fazla süreyle uzatan öğrencilere, resmi veya kısmi burslu doktora yapma hakkı tanındı. Ayrıca, öğrencilerin öğrenim süreçlerinin etkili bir şekilde takip edilebilmesi için bilimsel hazırlık ve tez-alan çalışması gibi taleplerin yurt içi akademik danışman görüşüyle değerlendirilmesi gerekecek.

Doğum izni düzenlemeleri

Yurt içinde dil öğrenimi gören veya yurt dışına çıkmamış hamile öğrencilere doğum izni verilecek. Doğumdan önce ve sonra toplamda 16 hafta burslu izin tanınacak. Yurt dışında eğitim gören kadın öğrencilere ise 12 aya kadar burssuz izin hakkı verilecek.

Doktora sonrası araştırma izni

Doktora sonrası araştırma izninin gereklilikleri ve sınırları, Bakanlıkça belirlenecek. Mezuniyet tarihinden itibaren başvuruların yapılması gereken süre 2 aydan 1 aya düşürüldü.

Vize türü düzenlemeleri

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilere, Bakanlık tarafından belirlenen vize türünü kullanma zorunluluğu getirildi. Ayrıca, öğrencilere yurt içi oryantasyon ve bilgilendirme eğitimleri düzenlenecek ve gerektiğinde yurt dışında oryantasyon yapılacak.