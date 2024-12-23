Dışişleri Bakanlığı, Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı ile toplam 97 memur alımı gerçekleştirecek. Bakanlık, başvuru sürecine ilişkin detayları duyurdu.

Başvuru tarihleri ve yöntemi

Başvurular, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayacak ve 28 Ocak 2025 Salı günü saat 14:00’te sona erecek. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti aracılığıyla veya “Kariyer Kapısı” platformu üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Başvuru adresi:

Posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek

Bakanlık, başvuruların yalnızca elektronik ortamda kabul edileceğini belirtti. Posta veya diğer yöntemlerle yapılan başvuruların dikkate alınmayacağını duyurdu.

Giriş sınavı detayları

Sınavın detayları ve başvuru şartlarına ilişkin bilgilere Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı platformu üzerinden ulaşılabilecek. Ayrıntılı bilgi için Resmi Gazete'de yayımlanan ilana bakabilirsiniz.