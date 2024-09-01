2024 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası, Çekya'nın başkenti Prag'da büyük bir coşku içinde tamamlandı. Türkiye, bu prestijli turnuvada 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak adından söz ettirdi.

Şampiyona detayları ve dereceler

Turnuvanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, 10 Yaş Genel Kategorisi'nde Ali Poyraz Uzdemir'in Avrupa Şampiyonu olmasıydı. Genç yetenek, kıtanın en iyi oyuncularını geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

12 Yaş Kızlar Kategorisi'nde ise Türk sporcular büyük bir başarıya imza attı. Zeynep Duru Şahin, bu kategoride ikinci olarak gümüş madalyayı kazandı. Senem Gül Başsarı ise üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

16 Yaş Kızlar Kategorisi'nde Elif Zeren Yıldız, gösterdiği üstün performansla üçüncülüğü elde ederek bronz madalyaya layık görüldü. Bu sonuç, Türkiye'nin genç satranççıları arasında önemli bir başarı olarak kaydedildi.

Türkiye'nin diğer sporcuları da turnuvada önemli dereceler elde etti. 8 Yaş Genel Kategorisi'nde Meriç Zeynel Aker dördüncü, Ömer Taha Dede beşinci oldu. 16 Yaş Kızlar Kategorisi'nde ise WCM Ceren Tırpan beşinci olarak dikkat çekti. Türkiye, toplamda 4 kupa ve 7 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Maçlar rekabet dolu geçti

21 Ağustos'ta başlayan ve 47 ülkeden 1.238 sporcunun katıldığı şampiyonada, Türkiye'yi 34 sporcu temsil etti. Turnuvanın her aşamasında heyecanlı ve çekişmeli maçlar yaşandı. Türk sporcular, FT Doğa Cihan Göksel’in liderliğindeki antrenörler FM Serkan Yeke, CM Necmettin Korkmaz, Metin Alper, IM Hasan Kılıçaslan, IM Ege Köksal, Gökhan Narman ve Murat Yelligedik'in desteğiyle başarılı performans sergiledi.

TSF Başkanı Gülkız Tulay’dan övgü

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, şampiyonda derece elde eden genç sporcuları tebrik ederek şunları söyledi: “Türk satrancı Avrupa’da rüzgâr gibi esiyor. Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası’nda ülkemize madalya kazandırarak büyük bir gurur yaşatan gençlerimizi ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Bu turnuvada derece yapan kızlarımızın başarısı oldukça etkileyici. Gelecek onlarla daha parlak olacak. Son yıllarda gençlerimizin elde ettiği bu başarılı sonuçlar, Türk satrancının geleceğinin emin ellerde olduğunu gösteriyor. Türk satrancı Avrupa’ya damga vuruyor. Şu anda 1 milyon 300 bini aşkın lisanslı sporcumuzla ülkenin en fazla lisanslı sporcusuna sahibiz. Toplamda 253 ünvanlı sporcumuz bulunuyor ve bu spora tutkuyla bağlı ustalarımız her turnuvada bize yeni gurur tabloları yaratıyor. Satrancın yetenekli Türk yıldızlarının başarılarını heyecanla izliyoruz. Gençlerimizi desteklemek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz ve gelecekte daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Türk satrancının başarı hikâyesi büyüyerek devam edecek.”