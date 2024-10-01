Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ni ziyaret eden Türkan Şoray, tutuklu kadınlarla buluştu ve onlara umut dolu bir konuşma yaptı.

Mahkum kadınlara özel buluşma

Şoray, sinema kariyerinde cezaevi temalı birçok filmde rol almış, özellikle "Mahpus" ve "Kadın Değil Başbelası" filmlerindeki cezaevi sahneleriyle hafızalara kazınmıştı. Bu kez gerçek hayatta mahkum kadınlarla buluşan ünlü sanatçı, onlara hitaben “İçinizdeki umut ışığını hiçbir zaman kaybetmeyin” diyerek hayata dair önemli mesajlar verdi.

Söyleşiye "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin müziği eşliğinde giriş yapan Şoray, salondaki tutuklular tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in moderatörlüğünde gerçekleşen bu anlamlı buluşmada Şoray, yıllar önce cezaevine yaptığı ziyaretin kendisinde derin izler bıraktığını belirterek, yeniden burada olmanın kendisi için önemli olduğunu ifade etti.

"İçinizdeki ışığı kaybetmeyin"

Şoray, konuşmasında filmlerindeki güçlü kadın karakterlerden örnekler vererek, “Her ne kadar burada zor zamanlar geçiriyor olsanız da içinizdeki ışığı hiçbir zaman kaybetmeyin. Hayatın bazen zor yollar sunduğunu, ancak bu yolların insanı daha da güçlendirdiğini unutmayın” dedi. Özellikle çocuklar üzerinden yaptığı vurgu ile mahkumlara, geleceği sevgi ve umutla inşa etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Türkan Şoray Kanunları

Söyleşi sırasında kendisine sorulan "Türkan Şoray Kanunları" hakkında da konuşan ünlü sanatçı, sinema kariyerinin başlarında, özellikle öpüşme sahnelerine karşı koyduğu kurallardan bahsetti. Bu kuralların o dönemde çok konuşulduğunu ve alay konusu olduğunu belirten Şoray, zamanla sinemada kadın haklarının konuşulmaya başlandığını ve bu sayede kurallarını gevşettiğini anlattı.

Etkinlik sırasında Türkan Şoray’ın sürpriz olarak “I Will Always Love You” ve “Kum Gibi” şarkılarını seslendirmesi, ardından bir infaz koruma memurunun “Al Yazmalım” filminin müziğini söylemesi, salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Ayrıca mahkumlar tarafından ünlü sanatçıya el yapımı tablo ve masa örtüsü hediye edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı'ndan teşekkür

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkan Şoray’a bu anlamlı ziyaret için teşekkür etti. Bakan Ersoy, Şoray’ın unutulmaz cezaevi sahnelerini gerçek hayatla buluşturarak mahkumlara umut aşıladığını belirtti. Ayrıca Adalet Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü'ne, bu buluşmayı organize eden tüm yetkililere teşekkürlerini sundu.