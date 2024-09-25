Türkiye, önümüzdeki dönemde ekonomik kalkınma sürecini hızlandırmak adına uluslararası işbirliklerine odaklanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, özellikle Apple gibi büyük teknoloji firmalarıyla yürütülen görüşmelerin Türkiye’ye olan güveni artırdığını belirtti. Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı değerlendirerek, Türkiye’nin uluslararası yatırımlar ve yüksek teknoloji alanlarında önemli adımlar atacağını ifade etti.

Uluslararası yatırımlar ve yüksek teknoloji

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Filistin meselesine yaptığı vurguya da dikkat çekti. Kacır, Erdoğan'ın konuşmasında bölgesel ve küresel meselelerin kapsamlı bir şekilde ele alındığını, bu bağlamda Türkiye’nin duruşunun dünyaya aktarıldığını belirtti. Kacır, Türkiye’nin yüksek teknoloji merkezleri kurma amacıyla yeni teşvik programları ve AR-GE projeleri geliştirdiğini vurguladı.

Apple ile işbirliği gelişiyor

Kacır, New York’ta Apple Başkan Yardımcısı Nick Ammann ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinerek, Apple’ın Türkiye ekonomisine katkı sağlama yönündeki çabalarını artıracağını ifade etti. “Son dönemde yüksek teknoloji merkezleri oluşturmak adına yeni teşvik programları ilan ettik. Özellikle AR-GE ve yatırım süreçlerine ilişkin kamu desteklerini artırıyoruz” diyen Kacır, Türkiye’nin bu süreçte Apple ile işbirliğini daha da güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

TOGG ve otonom araç teknolojileri

Yerli otomobil TOGG’un gelişimine de değinen Bakan Kacır, Ankara'da otonom araç teknolojileri üzerinde çalışmalar yapıldığını belirtti. Kacır, “TOGG'un küresel pazarlarda rekabet edebilmesi için AR-GE ve inovasyon faaliyetlerini sürdürüyoruz” diyerek, yerli üretime verilen desteğin devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'nin küresel rolü güçleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının dünya için bir uyanışa vesile olmasını temenni eden Kacır, Türkiye'nin küresel ve bölgesel meselelerdeki rolünü güçlendirmeye devam edeceğini ifade etti. Bu adımlar, Türkiye'nin ekonomik kalkınma hedeflerini destekleyecek ve uluslararası yatırımcıların ilgisini artıracak.