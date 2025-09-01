Ekonomistler ikinci çeyrek için ortalama yüzde 3,8 büyüme bekliyordu. Açıklanan rakam, piyasa tahminlerini aşarak Türkiye ekonomisinin yılın ilk yarısında ivme kazandığını ortaya koydu.

Sektörel Dağılım

Büyümeye en büyük katkı inşaat sektöründen geldi. Sektör, yüzde 10,9 ile çift haneli artış kaydetti. Bilgi ve iletişim yüzde 7,1, sanayi yüzde 6,1, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,6, mesleki ve idari hizmetler ise yüzde 5,4 büyüdü. Tarım sektörü yüzde 3,5 artış gösterirken, kamu yönetimi, eğitim ve sağlık hizmetlerinde yüzde 1,2 oranında daralma yaşandı.

Geçmiş Dönemlerle Karşılaştırma

2024’ün ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 büyüyen ekonomi, 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüme kaydetmişti. İkinci çeyrekte açıklanan yüzde 4,8’lik oran, son iki yılın en yüksek büyüme performanslarından biri olarak dikkat çekti.

Uzmanlar, iç talep ve yatırımlardaki artışın büyümeye katkı sağladığını, özellikle inşaat ve sanayi sektörlerindeki canlılığın ekonomiyi yukarı taşıdığını belirtiyor. Yılın ikinci yarısında küresel talep, enflasyon ve faiz politikalarının büyüme üzerinde belirleyici olacağı vurgulanıyor.

Ekonomistlerin yıl sonu için ortalama büyüme beklentisi yüzde 3,1 seviyesinde bulunuyor. İkinci çeyrekteki güçlü verinin ardından bu tahminlerin yukarı yönlü güncellenebileceği ifade ediliyor.