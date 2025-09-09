A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya’yı 91-77 mağlup etti. Türkiye, bu sonuçla 24 yıl sonra Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Milliler, 12 Eylül’de Litvanya-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle finale çıkmak için mücadele edecek.

Mücadelenin ilk bölümünde Polonya üç sayılık atışlarla skor üretti. A Milli Takım ise pota altında etkili oldu. Çekişmeli geçen periyot 19-19 eşitlikle tamamlandı.

Fenerbahçe yeni teknik direktör Domenico Tedesco ile anlaştı
Fenerbahçe yeni teknik direktör Domenico Tedesco ile anlaştı
İçeriği Görüntüle

İkinci çeyrekte milliler oyuna ağırlığını koydu. Alperen Şengün’ün bulduğu 10 sayıyla fark çift hanelere çıktı. Türkiye, devreyi 46-32 önde kapattı.

Milliler üçüncü periyotta kontrolü bırakmadı

Üçüncü periyotta dış atışlardan üst üste gelen isabetlerle fark 21 sayıya kadar yükseldi. Polonya toparlansa da Türkiye son çeyreğe 65-50 üstün girdi.

Son çeyrekte fark 8 sayıya kadar inse de Şehmus Hazer, Kenan Sipahi ve Ercan Osmani’nin kritik üçlükleri galibiyeti perçinledi. 12 Dev Adam, mücadeleyi 91-77 kazanarak yarı finale çıktı.

Sıradaki rakip Litvanya veya Yunanistan

A Milli Takım, yarı finalde 12 Eylül’de oynanacak Litvanya-Yunanistan maçının galibiyle karşılaşacak.