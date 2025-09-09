A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya’yı 91-77 mağlup etti. Türkiye, bu sonuçla 24 yıl sonra Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Milliler, 12 Eylül’de Litvanya-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle finale çıkmak için mücadele edecek.

Mücadelenin ilk bölümünde Polonya üç sayılık atışlarla skor üretti. A Milli Takım ise pota altında etkili oldu. Çekişmeli geçen periyot 19-19 eşitlikle tamamlandı.

İkinci çeyrekte milliler oyuna ağırlığını koydu. Alperen Şengün’ün bulduğu 10 sayıyla fark çift hanelere çıktı. Türkiye, devreyi 46-32 önde kapattı.

Milliler üçüncü periyotta kontrolü bırakmadı

Üçüncü periyotta dış atışlardan üst üste gelen isabetlerle fark 21 sayıya kadar yükseldi. Polonya toparlansa da Türkiye son çeyreğe 65-50 üstün girdi.

Son çeyrekte fark 8 sayıya kadar inse de Şehmus Hazer, Kenan Sipahi ve Ercan Osmani’nin kritik üçlükleri galibiyeti perçinledi. 12 Dev Adam, mücadeleyi 91-77 kazanarak yarı finale çıktı.

Sıradaki rakip Litvanya veya Yunanistan

A Milli Takım, yarı finalde 12 Eylül’de oynanacak Litvanya-Yunanistan maçının galibiyle karşılaşacak.