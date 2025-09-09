Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 102. kuruluş yıl dönümü, Efes Selçuk’ta düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı önünde yapılan çelenk sunma töreninin ardından Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, partinin kuruluş sürecini hatırlatan bir mesaj yayımladı.

“Kuruluşun ve kurtuluşun partisi CHP’dir”

Başkan Sengel, mesajında CHP’nin köklü tarihine vurgu yaptı. 26 Ağustos Büyük Taarruz’dan 9 Eylül İzmir’in kurtuluşuna uzanan süreci hatırlatan Sengel, “Cumhuriyet Halk Partisi bugün 102 yaşında. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi’dir” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün 1922’de ilk kez “Halk Fırkası” adını kullandığını hatırlatan Sengel, “9 Eylül 1923’te bu düşünce hayata geçirilerek devrimlerin ve Cumhuriyet yönetiminin yolu açılmıştır. O günden bu yana CHP dev bir çınar gibi kök salmış, yeni filizleriyle büyümüştür” dedi.

“CHP Türkiye’nin birinci partisi oldu”

Sengel, 2024 yerel seçimlerine de değinerek, seçim sonuçlarının CHP için tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. “Baba ocağına sahip çıkanlarla, birlikte duranlarla Cumhuriyet Halk Partisi her geçen gün büyümektedir. Bunun en somut kanıtı da 2024 yerel seçimlerinde Türkiye’nin birinci partisi olmasıyla görülmüştür” diye konuştu.

“Vazgeçmeyenlerle iktidara yürüyeceğiz”

CHP’nin temel esaslarının cesaret, yüreklilik ve kararlılık olduğuna dikkat çeken Başkan Sengel, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Bizler de vazgeçmeyenler olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partimizin 102. yaşı kutlu olsun, nice yıllara.”