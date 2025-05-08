Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de sosyal medya kullanıcı sayısının son bir yılda yüzde 1,7 artarak 58,5 milyona ulaştığını belirtti. Dijital 2025 Türkiye Raporu’na dayanan verilere göre, internet kullanıcıları günde ortalama 2 saat 43 dakikasını sosyal medyada geçiriyor.

Sosyal medya kullanıcı sayısı arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dijital 2025 Türkiye Raporu’nda yer alan sosyal medya istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Türkiye’de internet kullanan birey sayısının 77,3 milyona ulaştığını belirten Uraloğlu, sosyal medya kullanıcılarının sayısının son bir yılda yüzde 1,7 artışla 58,5 milyona çıktığını vurguladı.

Kullanıcı kitlesinin yüzde 46,6’sı kadınlardan, yüzde 53,4’ü ise erkeklerden oluşuyor. Günlük ortalama internet kullanım süresi 7 saat 13 dakika olarak ölçülürken, bunun 2 saat 43 dakikası sosyal medyada geçiriliyor.

Instagram en yoğun kullanılan platform

Rapora göre Türkiye’de en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformu 58,4 milyon kişiyle Instagram oldu. Instagram’ı 57,5 milyon kullanıcıyla YouTube, 40,2 milyon kişiyle TikTok takip etti.

Facebook kullanıcı sayısı 34,8 milyon, X (eski adıyla Twitter) kullanıcı sayısı ise 19,7 milyon olarak açıklandı. 2024 yılı verileriyle karşılaştırıldığında Instagram kullanıcı sayısı yüzde 8,5, TikTok yüzde 2,9, Facebook yüzde 1,3 ve X yüzde 1 oranında artış gösterdi. YouTube'un kullanıcı sayısında ise değişim olmadı.

En fazla zaman Instagram’da harcanıyor

Kullanıcıların ayda en çok vakit geçirdiği sosyal medya platformu 32 saat 36 dakikayla Instagram oldu. TikTok’ta geçirilen süre aylık ortalama 26 saat 26 dakikayken, YouTube’ta bu süre 23 saat 31 dakika olarak hesaplandı.

Facebook’ta ortalama 9 saat 45 dakika, X’te ise 5 saat 4 dakika harcandığı belirtildi. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarında en çok arkadaşlarını, aile bireylerini ve satın almak istedikleri ürünleri takip ediyor.

Sosyal medya kullanım amaçları

Uraloğlu, kullanıcıların sosyal medya hesaplarından en çok arkadaşlarını, ailelerini, tanıdıklarını, satın alınmak istenen ürünleri takip ettiğini aktardı. Sosyal medya kullanıcılarının en çok haber okumak, arkadaşlar ve aile ile iletişim kurmak ve boş zaman doldurmak için platformları kullandığının altını çizdi.