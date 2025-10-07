Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Azerbaycan’ın Gebele şehrinde Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi.

Fidan ve Kulubayev’den diplomatik görüşme (H2)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için gittiği Azerbaycan’ın Gebele şehrinde, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye-Kırgızistan ilişkileri, bölgesel işbirliği ve TDT çerçevesinde yürütülen projeler ele alındı. Diplomatik kaynaklar, görüşmenin her iki taraf için de ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.