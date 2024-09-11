Nüfus sıralaması

Türkiye, dünya nüfusunun %1,1'ini oluşturarak 18. sırada bulunuyor.

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Ekran Resmi 2024 09 11 15.10.01

Çocuk nüfus oranı

Türkiye'nin çocuk nüfus oranı %26,5 ile dünya ortalamasının altında, AB ülkelerinin üzerinde.

Ekran Resmi 2024 09 11 15.10.09

Genç nüfus oranı

Türkiye’nin genç nüfus oranı %15,2 ile dünya ortalamasının hemen altında, AB ülkelerinin üzerinde.

Ekran Resmi 2024 09 11 15.10.16

Yaşlı nüfus oranı

Türkiye’nin yaşlı nüfus oranı %9,9 ile dünya ortalamasının üzerinde, AB ülkelerinin altında.

Ekran Resmi 2024 09 11 15.10.23

Doğurganlık hızı

Türkiye’nin toplam doğurganlık hızı 1,62 çocuk ile dünya ortalamasının altında, AB ülkeleri arasında 10. sırada.

Ekran Resmi 2024 09 11 15.10.30

Doğuşta yaşam süresi

Türkiye'nin erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi 75 yıl, kadınlar için 79 yıl olarak ölçüldü.

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Editör: Sezin Türkyılmaz