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Türkiye'nin erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi 75 yıl, kadınlar için 79 yıl olarak ölçüldü.

Türkiye’nin toplam doğurganlık hızı 1,62 çocuk ile dünya ortalamasının altında, AB ülkeleri arasında 10. sırada.

Türkiye’nin yaşlı nüfus oranı %9,9 ile dünya ortalamasının üzerinde, AB ülkelerinin altında.

Türkiye’nin genç nüfus oranı %15,2 ile dünya ortalamasının hemen altında, AB ülkelerinin üzerinde.

Türkiye'nin çocuk nüfus oranı %26,5 ile dünya ortalamasının altında, AB ülkelerinin üzerinde.

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