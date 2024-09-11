Nüfus sıralaması
Türkiye, dünya nüfusunun %1,1'ini oluşturarak 18. sırada bulunuyor.
Çocuk nüfus oranı
Türkiye'nin çocuk nüfus oranı %26,5 ile dünya ortalamasının altında, AB ülkelerinin üzerinde.
Genç nüfus oranı
Türkiye’nin genç nüfus oranı %15,2 ile dünya ortalamasının hemen altında, AB ülkelerinin üzerinde.
Yaşlı nüfus oranı
Türkiye’nin yaşlı nüfus oranı %9,9 ile dünya ortalamasının üzerinde, AB ülkelerinin altında.
Doğurganlık hızı
Türkiye’nin toplam doğurganlık hızı 1,62 çocuk ile dünya ortalamasının altında, AB ülkeleri arasında 10. sırada.
Doğuşta yaşam süresi
Türkiye'nin erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi 75 yıl, kadınlar için 79 yıl olarak ölçüldü.
Editör: Sezin Türkyılmaz