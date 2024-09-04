Genç MÜSİAD İzmir ve Özbekistan Yoshlar Kelajagimiz iş birliğiyle "Türkiye-Özbekistan Genç Girişimciler Buluşması" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Özbekistan'dan 20 genç iş insanı, MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, Gençlik Kurulu Başkanı Alper Atlı ve MÜSİAD ile Genç MÜSİAD üyeleri katılım gösterdi.

Özbekistan sunumu ilgi çekti

Programın ilk bölümünde, MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur ve Gençlik Kurulu Başkanı Alper Atlı açılış konuşmalarıyla etkinliği başlattı. Ardından, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, İZKA’nın yürüttüğü çalışmaları detaylandıran bir sunum gerçekleştirdi. Özbekistan adına konuşan Best Audit firma sahibi Aziz Babaniyazov, ülkesinin güncel ekonomik ve sosyal durumu hakkında önemli bilgiler verdi. Program, konuklara hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

Teknopark İzmir'e ziyaret

Programın ikinci bölümünde ise katılımcılar, Teknopark İzmir'i ziyaret etti. Kuluçka Merkezi Yöneticisi Burçak Timurcin, Teknopark İzmir'de yürütülen projeler, sunulan imkânlar ve sağlanan destekler üzerine bilgilendirici bir sunum yaptı. Ayrıca, Teknopark İzmir bünyesindeki iki firma ile Özbekistan heyeti arasında tanışma programı gerçekleştirildi.

Etkinliğin son kısmında, Bilişim Vadisi İzmir Müdürü Kaan Haşimoğlu’na bir ziyaret gerçekleştirildi. Katılımcılar, Bilişim Vadisi'ni yakından tanıma fırsatı bulurken, Kaan Haşimoğlu'na sorularını yöneltti. Ziyaret, teknik gezi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.