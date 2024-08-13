Ek vergiler, üretimi yurt dışına kaydırma ve büyük çaplı iş kayıplarına neden olma riski taşıyor.

Türkiye'de 800 bin kişiye istihdam sağlayan 40 bin işletme, paslanmaz çelik sektöründeki anti-damping soruşturmasının sonuçlarını endişeyle bekliyor. Yıl başında %8'den %12'ye çıkarılan verginin ardından başlatılan soruşturma, ek vergiler getirilmesi durumunda binlerce işletmenin kapanmasına ve sektörde 400 bin kişinin işsiz kalmasına yol açabilir.

İhracatta 1 milyar dolarlık kayıp

TUSİD Başkanı Bekir Topuz, Çin'den ithal edilen paslanmaz çeliğe ek vergiler getirilmesinin maliyetleri ciddi şekilde artıracağını ve Posco Assan TST'nin haksız rekabet avantajı elde edeceğini belirtiyor. Topuz, bu durumun tüm servis sağlayıcılarını kapanmaya zorlayacağını ve Türkiye'nin endüstriyel mutfak ve mutfak ekipmanları ihracatında 1 milyar dolarlık kayıp yaşamasına neden olduğunu vurguluyor.

Ekmek ve simit fiyatlarına zam tehlikesi

Konya'daki üreticiler de krizden olumsuz etkileniyor. Klematis Genel Müdürü Ahmet Karaçam, ek vergilerin sadece kendi sektörlerini değil, tüm ülkeyi etkileyeceğini belirtiyor. Paslanmaz çelikten üretilen ekipmanlar olmadan ekmek ve simit üretiminin dahi yapılamayacağını, dolayısıyla ek vergilerin bu temel gıda ürünlerine zam gelmesine yol açabileceğini ifade ediyor.

Üretici işsiz kalmaktan korkuyor

Osimo Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Bayar, ek vergiler nedeniyle ürün fiyatlarının artacağını ve rekabet gücünü kaybedeceklerini belirtiyor. Bayar, anti-damping soruşturmasının olumsuz sonuçlanması durumunda fabrikasının anahtarlarını Posco Assan TST'ye teslim edeceğini ve 200 kişinin işsiz kalacağını söylüyor.

Üretim yurt dışına kayabilir

Panera Mühendislik Genel Müdürü Gökhan Kaynakoğlu ise ek vergiler nedeniyle üretimi yurt dışına taşımak zorunda kalabileceğini belirtiyor. Kaynakoğlu, Türkiye'nin ithalatının artacağını ve sektörün neredeyse tamamının yeniden ithal ürünlere bağımlı hale geleceğini vurguluyor.

Paslanmaz çelik sektöründeki kriz, sadece üreticileri değil, tüm ekonomiyi ve tüketicileri etkileyebilir. Hükümetin adil bir çözüm bulması ve sektörün sürdürülebilirliğini sağlaması gerekiyor.