Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Buharkent’te Gerçekleştirildi

AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Buharkent’te önemli temaslarda bulunuldu. Programa, Genel Merkez tarafından görevlendirilen AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz katılırken, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, AK Parti Buharkent İlçe Başkanı Ali Balıkçı, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensupları da hazır bulundu.

Yoğun Program

Ziyaretlerin ilk durağı Buharkent Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçede hayata geçirilen yatırımlar ve devam eden projeler hakkında Milletvekili Oğuz’a bilgi verdi. Ardından Kaymakam Abdullah Emre Özefe makamında ziyaret edildi; ilçenin genel durumu ve kamu yatırımları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Heyet, daha sonra AK Parti Buharkent İlçe Başkanlığı’na geçerek teşkilat mensuplarıyla buluştu. Burada yerel seçim sürecinde ortaya konulan çalışmalar ve Türkiye Yüzyılı vizyonu üzerine istişareler yapıldı.

Programın son bölümünde, 8 Ağustos’ta hizmete açılan kapalı pazaryeri esnafı ziyaret edilerek hayırlı işler dileğinde bulunuldu. Vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirilirken, ilçe merkezindeki çarşı esnafı da ziyaret edilerek talep ve öneriler dinlendi.

Başkan Mehmet Erol: “Türkiye Yüzyılı vizyonuna Buharkent’ten katkı sunuyoruz”

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, program kapsamında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Genel Merkezimizin başlattığı bu buluşmalar, milletimizle gönül gönüle olma irademizin en somut göstergesidir. Bizler Buharkent’te hizmetlerimizi Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sürdürüyoruz. Hemşerilerimizin ihtiyaçlarını yerinde dinleyerek, eser ve hizmet belediyeciliğimizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz.”

İlçe Başkanı Ali Balıkçı: “Hemşerilerimizle aynı gönülde buluştuk”

AK Parti Buharkent İlçe Başkanı Ali Balıkçı ise şunları kaydetti:

“Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında milletvekilimiz, belediye başkanımız ve teşkilatımızla birlikte vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Her zaman olduğu gibi hemşerilerimizle aynı sokakta, aynı dükkânda, aynı gönülde buluştuk. Bu samimiyet bizim en büyük gücümüzdür.”

Milletvekili Mustafa Oğuz’dan Teşekkür

AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz ise Buharkent halkının misafirperverliğine teşekkür ederek, “Türkiye Yüzyılı vizyonunu ilçe ilçe, mahalle mahalle vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Buharkent’te bizlere gösterilen ilgi ve samimiyet için teşekkür ediyorum.” dedi.