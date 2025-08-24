AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Nazilli’de partisinin ilçe başkanlığını ziyaret ederek terörle mücadele, ekonomi, İklim Yasası ve siyasi geçişlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Nazilli ilçesine gelen AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin AK Parti Nazilli ilçe Başkanı Volkan Beyazıt, İlçe koordinatörü, Adnan Elmacı, Kadın Kolları Başkanı Serpil Altunkaya, Gençlik Kolları Başkanı Hasan Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri ve teşkilat mensupları tarafından karşılandı.

AK Parti Denizli Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkan Vekili Şahin Tin, “Türkiye Buluşmaları” programı kapsamında Nazilli’ye geldi. İlk durağı AK Parti Nazilli İlçe Başkanlığı olan Tin, burada partililerle buluştu ve gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Türkiye’nin 50 yıldır PKK terörüyle mücadele ettiğini hatırlatan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, “Biz teröristlerle pazarlık yapmadık, vaat vermedik. Hapisteki teröristlerin hiçbiri serbest bırakılmayacak. Bu konuda ortaya atılan iddiaların tamamı AK Parti’yi yıpratma girişimidir. Biz milliyetçiyiz, vatanını seven insanlarız. Kimse bizden daha fazla milliyetçilik gösterisi yapmasın” dedi.

-AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, ‘Ülkemizde faiz ve enflasyon kontrol altına alınacak’

Ülke genelinde ekonomideki dalgalanmalara da değinen Şahin Tin, önümüzdeki süreçte faizlerin ve enflasyonun kademeli olarak düşeceğini belirterek, “İlk faiz indirimi geçen ay yapıldı. Önümüzdeki ay da devam edecek ve faiz yüzde 40’ın altına inecek. 2026’da yüzde 30’un, 2027’de ise yüzde 20’nin altına düşmesini öngörüyoruz. Emekli maaşları için de yılbaşından sonra yeni bir düzenleme yapılacak” dedi.

-AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, iklim yasası tartışması ile ilgili açıklamada bulundu.

Ülke genelinde İklim Yasası hakkında kamuoyunda dolaşan iddiaları ‘asılsız’ olarak nitelendiren Tin, “Bu yasa AB’nin karbon ayak izi düzenlemeleriyle uyumlu. Tarım ürünlerimizi ve doğayı korumak için adım atıyoruz. Eğer bu düzenlemeyi kabul etmeseydik, ürünlerimizin Avrupa pazarına girişi tehlikeye girecekti” dedi.

-AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, ‘Özlem Çerçioğlu’nun AK Partiye geçme kararı kendisini bağlar’

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılımıyla ilgili açıklamada bulunan Şahin Tin, “Bu, başkanların kendi tercihidir. Partimize katılmak isteyen çok sayıda isim var ama biz her başvuruyu kabul etmiyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu süreçteki açıklamaları ise seviyesizdir, adeta kontrolden çıktılar” dedi.