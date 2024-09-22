Hakkari'de yer alan ve 20 bin yıldır varlığını sürdüren Türkiye'nin en büyük buzul alanlarından biri olan Cilo buzulları, küresel ısınmanın etkisiyle hızla erimeye başladı. Bölgedeki uzmanlar, buzulların erimesinin doğa ve su kaynakları açısından büyük tehlike oluşturduğunu belirtiyor.

Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan Cilo Dağları, ülkenin en büyük ve en önemli buzul alanlarından birine ev sahipliği yapıyor. Ancak iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle bu buzulların erimesi, alarm verici boyutlara ulaşmış durumda. Yüksekova Cilo Doğasever Spor Kulübü’nün başkanı Çetin Yorgun, Cilo buzullarının 20 bin yıllık tarihe sahip olduğunu belirterek, önlem alınmazsa bu doğa mirasının tamamen yok olabileceğine dikkat çekti.

Coğrafya öğretmeni ve araştırmacı Kenan Canan, 1948'de buzulların kalınlığının 100 metre olarak ölçüldüğünü, ancak 2020 yılına gelindiğinde bu kalınlığın 50-60 metreye düştüğünü ifade etti. Ayrıca, 1948'de 8,5 kilometrekare olan buzul alanı, 2020 yılında 4,8 kilometrekareye kadar gerilemiş durumda. Bu, buzulların her yıl yüzde 1-2 oranında küçüldüğünü ortaya koyuyor.

Cilo buzulları, sadece doğa turizmi açısından değil, bölgedeki tatlı su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından da kritik bir role sahip. Erime sürecinin devam etmesi, bölgede kuraklık riskini artırırken, tarım ve içme suyu kaynaklarını da tehdit ediyor. Cilo Dağları’ndaki Gelyano Buzul Gölü üzerinde yapılan güncel gözlemler, buzul çatlaklarının ve erime izlerinin hızlandığını göstermektedir. Ayrıca, buzul çizikleri ve cilalanmış kaya izleri, bu sürecin ne kadar dramatik bir hale geldiğini kanıtlıyor.