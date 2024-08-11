Dünya genelinde her yarım saniyede bir çocuğun internete girdiği bir dönemde, çocukların çevrimiçi güvenliği büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, çocuklar internete her zamankinden daha genç yaşlarda erişiyor ve bu durum, çeşitli riskleri de beraberinde getiriyor.

Çocuklar ve internet: riskler ve tehditler

Western Sydney Üniversitesi ile Save the Children tarafından yapılan bir araştırma, düşük gelirli ailelerden gelen çocukların tanımadıkları kişilerden gelen uygunsuz istekleri engelleme olasılığının %35 daha az olduğunu ortaya koydu. Çocukların bu tür istekleri yetişkinlere bildirmemesi veya engellememesi, istenmeyen durumlarla karşılaşma riskini artırıyor.

Birçok hükümet, çocukları çevrimiçi ortamlarda korumak için çeşitli önlemler alıyor. Örneğin, İngiltere'de teknoloji şirketlerinin, Çevrimiçi Güvenlik Yasası uyarınca çocukların internette güvenliğini sağlamak için daha fazla çaba göstermesi gerekecek. Ancak bu yeni kurallar, 2025 yılına kadar yürürlüğe girmeyecek. Eleştirmenler, mevcut düzenlemelerin yeterince kapsamlı olmadığını ifade ediyor.

Gençlerin internet kullanım oranı

Dünya genelinde gençlerin internet kullanım oranı, yetişkinlere göre daha yüksek. 2023 verilerine göre, 15-24 yaş arası gençlerin %79’u internete girmişken, dünya nüfusunun geri kalanında bu oran %65 seviyesinde. Ancak bu durum, beraberinde siber zorbalık ve cinsel istismar gibi ciddi sorunları da getiriyor. UNICEF’in raporuna göre, çocuk tacizcilerinin potansiyel kurbanlarıyla iletişim kurması ve istismar girişimlerinde bulunması daha önce hiç olmadığı kadar kolay hale geldi.

Ebeveynlerin rolü

Ebeveynler, çocuklarının internette güvenliğini sağlamak için çeşitli stratejiler uygulayabilir. Ebeveyn kontrollerinin varlığına rağmen, bu araçların yaygın olarak kullanılmadığı belirtiliyor. Araştırmalar, ebeveynlerin daha çok kural temelli kısıtlamaları tercih ettiğini gösteriyor. Bununla birlikte, teknolojik çözümler ve ebeveyn kontrolleri, çocukların çevrimiçi deneyimlerini güvenli hale getirmek için önemli bir yol sunuyor.

Çocuklarla güvenli iletişim

Uzmanlar, çocuklarla internet güvenliği hakkında düzenli konuşmalar yapmanın önemini vurguluyor. Çocukların çevrimiçi aktiviteleri hakkında bilgi sahibi olmak, endişelerini paylaşmalarına yardımcı olabilir. Ebeveynlerin, çocuklarının internetteki içeriklerle etkileşimlerini dikkatle izlemesi ve gerektiğinde müdahalelerde bulunması öneriliyor.

Gelecek için daha fazla çaba

Çocukların güvenliği için atılan adımlar, dünya genelinde artmaya devam ediyor. Ancak, bu önlemlerin etkili olabilmesi için hem ailelerin hem de hükümetlerin daha fazla çaba göstermesi gerekiyor.