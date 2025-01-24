İstanbul’un tarihi simgelerinden biri olan Sarayburnu Atatürk anıtına sabah saatlerinde kimliği belirsiz, yüzü kar maskeli bir kişi çekiçle zarar vermeye çalıştı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde çevredeki yurttaşların saldırgana müdahale ettiği anlar yer aldı.

Saldırgan gözaltında

Durumun ihbar edilmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı. Heykel üzerinde yapılan incelemede 20-25 adet darbe izi tespit edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, hasarın boyutunu belirlemek ve restorasyon çalışmaları için inceleme başlattı.

1926 yılında Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılan Sarayburnu Atatürk Anıtı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Atatürk heykeli olarak biliniyor. Anıt, dönemin belediye başkanı Şehremini Emin Erkul tarafından 3 Ekim 1926’da açılmıştı. Geçtiğimiz yıl İBB tarafından restore edilen anıt, tarihi ve sembolik önemini koruyor.