Türkiye'nin ilk 'Bölgesel Roman Çalıştayı', Çanakkale’de gerçekleştirildi. Marmara Bölgesi'nden Roman vatandaşların temsilcileri ve bölgedeki tüm paydaşların katılımıyla düzenlenen bu çalıştayda, Roman vatandaşların yaşadığı sosyal dışlanma, eğitim, barınma ve istihdam gibi sorunlar ele alındı.

Sosyal dışlanmaya karşı çözüm önerileri

Çalıştayda konuşan Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt, Roman vatandaşların yaşadığı sorunları çözmeye yönelik önemli adımlar atıldığını vurguladı. "Son dönemde Roman vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen en önemli çözüm önerisi merkezli etkinliklerden birini gerçekleştirdik. Eğitim, istihdam, barınma ve sağlık konularıyla birlikte sosyal hizmet ve sosyal yardımları ele aldık. Roman vatandaşlarımızın toplumla daha iyi bütünleşmesi için genel politikalar üzerinde çalıştık" dedi.

Katılımcılar sorunlarını paylaştı

Proje Koordinatörü Zafer Kutlu ise, çalıştayın Roman vatandaşlar için kritik bir platform sunduğunu belirtti. Kutlu, "Farklı şehirlerden gelen Romanların sorunlarını bir arada dinlemek, çözüm üretme noktasında büyük önem taşıyor. Çalıştay, Romanların ortak sorunlarını belirlemek ve farklı şehirlerden gelen talepleri dinlemek açısından önemli bir adım oldu" diye konuştu.

Çanakkale şehitlik ziyareti

Çalıştayın bir diğer önemli boyutu, katılımcıların Çanakkale Şehitliklerini ziyaret etmesiydi. Ali Ömüt, "Misafirlerimizle birlikte Çanakkale Şehitliklerini ziyaret ederek, şehitlerimizin aziz hatıralarını andık" diyerek bu ziyaretin manevi değerini vurguladı.

Çalıştay, Roman vatandaşların sosyal dışlanma ve diğer toplumsal sorunlarına çözüm bulma yolunda atılan önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Proje kapsamında geliştirilecek politikalar, Romanların toplumla daha fazla bütünleşmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.