Adana'da 10 yıl önce işlenen bir cinayette azmettirici olduğu iddiasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet Esen, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Uzun süredir aranan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Cinayet 10 yıl önce işlendi

Olay, 2014 yılında Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu ticareti yapan Ahmet Esen, İbrahim Abut ile "esrarları polise yakalattığı" gerekçesiyle tartıştı. Esen, Abut'u öldürmeye karar vererek bir plan hazırladı. Gece saatlerinde Abut’un yolunu kesen Ahmet Esen'in kardeşi M.M.E. ve Savaş T. ile aralarında çıkan kavgada M.M.E., tabancayla Abut'u vurdu. Ağır yaralanan Abut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yakalanma süreci

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında cinayet azmettiricisi olarak adı geçen Ahmet Esen, uzun süre firarda kaldı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Esen'in izini Yeşiloba Mahallesi'nde buldu. Fatma Esma Nayman Caddesi'nde düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalanan şüpheli, yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.