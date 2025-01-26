Sedat Gülener, Bolu Belediyesi'nde İtfaiye Hizmetlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Daha önce Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevini üstlenen Gülener, 3 Ocak 2023’te belediye başkan yardımcılığına atanmış ve o tarihten itibaren bu görevini sürdürmüştür. Aynı zamanda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kuzeni olan Gülener, itfaiye hizmetlerinin organizasyonu ve operasyonel süreçlerinin yönetiminden sorumludur.

Sedat Gülener’in aile bağlantıları

Sedat Gülener, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kuzenidir ve bu akrabalık bağı, Gülener’in belediye başkan yardımcısı olarak atanmasında dikkat çekmiştir. Tanju Özcan, bu akrabalık ilişkisini doğrulamış ve “Sedat Gülener, benim dayımın oğlu. Bunu bütün Bolu biliyor” açıklamasında bulunmuştur. Gülener, itfaiye hizmetlerinin yönetiminde önemli bir sorumluluğa sahiptir.

Sedat Gülener neden gözaltına alındı?

Sedat Gülener, Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Soruşturmada, yangının çıkış nedeni ve itfaiyenin müdahale süreçlerinde yaşanmış olabilecek ihmaller araştırılmaktaydı. 26 Ocak'ta bildirilene göre, soruşturma kapsamında Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve imza yetkisine sahip olan itfaiye personeli İrfan Acar, ifadeleri tamamlandıktan sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.